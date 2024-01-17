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الأربعاء، 17-01-2024 07:28 م

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

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الوكيل الاخباري - استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، أرسلت خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية في القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، طائرتي مساعدات إغاثية، لمساندة الأهل في قطاع غزة.

وتضم الطائرتان مساعدات إغاثية وغذائية ومستهلكات طبية لتقديم الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

ويأتي إرسال هاتين الطائرتين ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.

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يشار إلى أن الطائرتين غادرتا اليوم إلى جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإرسال المساعدات برًّا إلى غزة عبر معبر رفح.

 

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