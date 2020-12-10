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الخميس، 10-12-2020 05:11 م

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

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الوكيل الاخباري - ضبطت الاجهزة المعنية بانفاذ اوامر الدفاع أحد الاشخاص المخالفين لشروط العزل المنزلي في محافظة العاصمة عمان بعد ثبوت اصابته بفيروس كوفيد/١٩
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 يذكر ان المدعو قد تم ضبطه خارج منزله اثناء قيامه بإصلاح مركبته في أحد ورش الميكانيك  دون ادنى شعور بالمسؤولية الاخلاقية وبعيداً عن واجباته تجاه حماية الاخرين ومنع انتقال عدوى فيروس كوفيد/١٩

 يشار الى ان قانون الدفاع قد جرم هذه الفئة من المخالفين بفرض غرامة مالية لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد عن الف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الاولى

 وفي حال تكرارها يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ٣ الاف دينار أو بكلتا العقوبتين

 فيما يؤكد المركز ان جميع الاجهزة المعنية ما تزال مستمرة في تنفيذ جولاتها التفتيشية الممنهجة على المعزولين والمحجورين منزلياً للتأكد من التزامهم بذلك وكذلك تقديم العون والمساعدة لهم في حال تطلب ذلك

 راجين من جميع المصابين المعزولين منزلياً والمحجورين التقيد التام باجراءات السلامة العامة.


 




 

 


 

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