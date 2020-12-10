بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

الوكيل الاخباري -

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ضبطت الاجهزة المعنية بانفاذ اوامر الدفاع أحد الاشخاص المخالفين لشروط العزل المنزلي في محافظة العاصمة عمان بعد ثبوت اصابته بفيروس كوفيد/١٩يذكر ان المدعو قد تم ضبطه خارج منزله اثناء قيامه بإصلاح مركبته في أحد ورش الميكانيك دون ادنى شعور بالمسؤولية الاخلاقية وبعيداً عن واجباته تجاه حماية الاخرين ومنع انتقال عدوى فيروس كوفيد/١٩يشار الى ان قانون الدفاع قد جرم هذه الفئة من المخالفين بفرض غرامة مالية لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد عن الف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الاولىوفي حال تكرارها يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ٣ الاف دينار أو بكلتا العقوبتينفيما يؤكد المركز ان جميع الاجهزة المعنية ما تزال مستمرة في تنفيذ جولاتها التفتيشية الممنهجة على المعزولين والمحجورين منزلياً للتأكد من التزامهم بذلك وكذلك تقديم العون والمساعدة لهم في حال تطلب ذلكراجين من جميع المصابين المعزولين منزلياً والمحجورين التقيد التام باجراءات السلامة العامة.