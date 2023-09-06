الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

بيان من "العقبة الاقتصادية" بشأن تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأمن يُحذر: هذه المخالفة قد تفصل بين موت أو حياة إنسان

وظائف شاغرة للأردنيين في العقبة - رابط التقديم

تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا - رابط

لستيني .. إجراء عملية استئصال كتلة في القولون بمستشفى البشير

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

إغلاق جزء من طريق المفرق - الزرقاء بعد سقوط أكياس اسمنت من مركبة شحن

وفاة و7 إصابات بحوادث متفرقة سببها تغيير المسرب بشكل مفاجئ

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

الأربعاء، 06-09-2023 10:44 ص

بيان من "العقبة الاقتصادية" بشأن تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية

2256_2728


الوكيل الإخباري - أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكية لنقل الركاب من شأنها الحفاظ على راحة المستخدمين من الركاب، والإحاطة بالأمان المشهود في منطقة العقبة.

اضافة اعلان


وقالت السلطة في بيان لها: إن التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكية لنقل الركاب داخل منطقة العقبة صدرت للمرة الأولى عام 2017، وكانت مُختصة بمركبات التاكسي العمومي الأخضر، مشيرة إلى أن السلطة قررت تعديل هذه التعليمات لشمول مشغلي المركبات الخصوصية بالصفة الفردية.


وبحسب البيان، انه ومع صدور التعليمات المُعدلة في شهر آب الماضي، يجري الآن وضع الاشتراطات والمُتطلبات الخاصة بتطبيق هذه التعليمات على الشركات المُهتمة بتشغيل خدمة التطبيقات الذكية داخل العقبة.


وأوضح البيان أن التاكسي الأخضر سوف يُمنح إمكانية العمل من خلال تطبيقات ذكية متطورة لمواكبة التقدّم، وكذلك إعفاء مشغلي التاكسي الأخضر في العقبة من كافة رسوم التسجيل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820221895838973447179

الأمن يُحذر: هذه المخالفة قد تفصل بين موت أو حياة إنسان

355675483_657222949778610_8505956173835939063_n

تنظيم قطاع الطاقة: نسعى لإلغاء جميع المعاملات الورقية

000

وفد يطلع على تطبيق مدارس مهنية لبرنامج "بيتك" في لواء بني عبيد

337430958_1588691311612708_6247576160565781684_n

وظائف شاغرة للأردنيين في العقبة - رابط التقديم

60099080_3481186318619853_1949418572560203776_n

تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا - رابط

88

لستيني .. إجراء عملية استئصال كتلة في القولون بمستشفى البشير

أخبار متعلقة
٩

بدء موسم التمور وسط توقعات بتصدير ما قيمته 50 مليون دولار

12222222222222222

وزارة النقل: أكثر من 18 ألف دراجة آلية عاملة في الأردن

1692295102928

محافظ العقبة يلتقي أعضاء مخيم الشباب العربي للريادة والابتكار

-1888535048

ضبط شخص أطلق النار بشكل عشوائي داخل مطعم في العقبة

820235173931861902610

تعميم صادر عن محافظ العقبة بسبب موجة الحرّ

مازن-الفراية

الفراية: تم قياس مؤشرات الفجوة الجندرية بـ6 محافظات