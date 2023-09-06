بيان من "العقبة الاقتصادية" بشأن تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية

الوكيل الإخباري - أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكية لنقل الركاب من شأنها الحفاظ على راحة المستخدمين من الركاب، والإحاطة بالأمان المشهود في منطقة العقبة.

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وقالت السلطة في بيان لها: إن التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكية لنقل الركاب داخل منطقة العقبة صدرت للمرة الأولى عام 2017، وكانت مُختصة بمركبات التاكسي العمومي الأخضر، مشيرة إلى أن السلطة قررت تعديل هذه التعليمات لشمول مشغلي المركبات الخصوصية بالصفة الفردية.



وبحسب البيان، انه ومع صدور التعليمات المُعدلة في شهر آب الماضي، يجري الآن وضع الاشتراطات والمُتطلبات الخاصة بتطبيق هذه التعليمات على الشركات المُهتمة بتشغيل خدمة التطبيقات الذكية داخل العقبة.



وأوضح البيان أن التاكسي الأخضر سوف يُمنح إمكانية العمل من خلال تطبيقات ذكية متطورة لمواكبة التقدّم، وكذلك إعفاء مشغلي التاكسي الأخضر في العقبة من كافة رسوم التسجيل.