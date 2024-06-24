الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 24-06-2024 04:07 م

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي يوم غد الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - يبدأ عند العاشرة صباح غد الثلاثاء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، حيث يتوجه 146133 مشتركا ومشتركة لتقديم الامتحان في ورقة مبحث التربية الإسلامية، موزعين على: فرع العلمي (58606)، الأدبي (69096)، الشرعي (98)، الصناعي (6034)، الاقتصاد المنزلي (7784)، الزراعي (3065)، والفرع الفندقي (1450) طالبا وطالبة.

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وكانت وزارة التربية أعلنت اليوم الاثنين، عن عدد من الإرشادات والرسائل التي تسهم في الحفاظ على سلامة سير الامتحان.

 

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