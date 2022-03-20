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الأحد، 20-03-2022 09:42 ص

تأجيل أقساط شهر نيسان المستحقة للإقراض الزراعي

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات اليوم الأحد ، عن تأجيل أقساط شهر نيسان المستحقة للإقراض الزراعي تزامنا مع شهر رمضان والعيد .

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وقال الحنيفات إنه وبالرغم من حاجة المؤسسة لتسديد الأقساط كونها توفر قروضا بقيمة 35 مليون دينار للمزارعين بدون فوائد ضمن الخطة الاقراضية للقطاع ، إلا أن القرار جاء لدعم دور المزارعين في الاقتصاد المحلي وحفاظا على القطاع الزراعي واستمرارية القطاع في الإنتاج .


وبين مهندس محمد دوجان مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي أن هذا القرار سيشمل مايقارب 40 ألف مقترض اضافة الى استمرارية التسويات للقروض المتعثرة ومنح القروض بدون فائدة ضمن البرنامج الاقراضي المنبثق من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وذلك لدعم المزارعين والقطاع الزراعي .


 




 

 


 

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