تأجيل الأقساط المستحقة على المطاعم السياحية المتضررة حتى منتصف العام

الوكيل الاخباري - قالت جمعية المطاعم السياحية إن البنك المركزي لم يمانع تأجيل الأقساط المستحقة وغير المسددة المترتبة على المطاعم السياحية المتضررة حتى منتصف العام الحالي، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا.



ودعا رئيس الجمعية، عصام فخر الدين، المطاعم السياحية الراغبة في تأجيل أقساطها إلى مراجعة البنك الذي حصلت من خلاله على التمويل وتقديم طلب خطي بهذا الخصوص وما يثبت بعدم إمكانية السداد، حيث سيقوم البنك المركزي بدراسة الطلبات واتخاذ ما يلزم بخصوصها.



وثمن فخر الدين، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، تعاون البنك المركزي المستمر والجهود الكبيرة التي بذلها مع قطاع السياحة بفئاته كافة منذ بداية الجائحة ولغاية الآن، مشيداً بالحزم التي أطلقها البنك المركزي والحكومة والتي كان لها اثر كبير في التخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع.

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