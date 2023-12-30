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الدويري يتوقع انسحاب الاحتلال من مناطق القتال العنيف بغزة

السبت، 30-12-2023 09:09 م

تأسيس نادي لذوي الإعاقة وفكرة لإنشاء مجلس شبابي استشاري بالعقبة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أهمية المرافق الشبابية في تمكين الشباب وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم من خلال أنشطة وبرامج لتحقيق رؤية ورسالة ومضامين الاستراتيجية الوطنية للشباب.

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جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت معسكر الحسين للشباب والاطلاع على خدمات المعسكر وبرامجه المقدمة للشباب.

 

من جانبه، عرض مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، خطط العمل المستقبلية لقطاع الشباب في المحافظة، وتطوير البنية التحتية في جميع المناطق ودعم المشاريع الرياديّة.


كما عرض المجالي لمراحل العمل في تأسيس نادي ذوي الإعاقة، واستكمال تخصيص قطعة الأرض لتنفيذ المكرمة الملكية بإنشاء مبنى للنادي، والسعي لتوحيد المبادرات الشبابية في ملتقى يجمع جهود الجميع باتجاه العمل التطوعي والتفاعل المجتمعي.

 

 

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