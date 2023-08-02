تجارة الزرقاء تنظم ورشة لمناقشة تعليمات التنزيلات والتصفية

الوكيل الاخباري - نظمت غرفة تجارة الزرقاء، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ قسم الترويج في مديرية مراقبة الأسواق، اليوم الأربعاء، ورشة عمل توعوية للقطاع التجاري لمناقشة "تعليمات التنزيلات والعروض الخاصة والتصفية وتقديم الجوائز".



وقدم رئيس قسم الترويج والجوائز في الوزارة إبراهيم أبو عساف، شرحاً عن الشروط التي تنظم العروض والتنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، إضافة للإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها في حال إجراء التصفية والمنبثقة عن وزارة الصناعة والتجارة لدى دائرة مراقبة الشركات.

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