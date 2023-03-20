تجارة عمان تدعو إلى صياغة اتفاقية تجارية حرة جديدة مع تركيا

الوكيل الإخباري -

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دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، لإعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين المملكة وتركيا ضمن أطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص من الجانبين عند إعدادها لضمان تحقيق مصالح البلدين والعدالة بينهما، وبما يضمن استفادة الأردن من الاستثمارات الصناعية التركية وزيادة التبادل التجاري.وشدد الحاج توفيق خلال لقاء مجلس إدارة الغرفة مع السفير التركي المعين حديثا لدى المملكة أردام أوزان، اليوم الاثنين، على ضرورة تعزيز الاستثمارات التركية بالأردن وتوسيع قاعدة الصادرات، مؤكدا أن ذلك يمثل مصلحة عليا للاقتصاد الوطني.وتناول اللقاء تطوير التعاون بالعديد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وبدء حقبة اقتصادية جديدة تؤسس لعلاقات تجارية واستثمارية أقوى بين البلدين بما يخدم أصحاب الأعمال من البلدين، وتعزيز الشراكة بينهما.وأكد أن الأردن شهد تطورا في ملف الاستثمار من خلال استحداث وزارة للاستثمار ستكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وترسم سياسات تشجع على الاستثمار، وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة بالمملكة، إلى جانب إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يتضمن العديد من المزايا والحوافز، لافتا إلى أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل تبادل زيارات الوفود التجارية، وإقامة المعارض التجارية في البلدين باعتبار ذلك خطوة مهمة لزيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل بين الجانبين.