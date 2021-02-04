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الخميس، 04-02-2021 01:22 م

تحديد موعد بدء التقديم للجامعات الاردنية

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي


الوكيل الاخباري - اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية للعام 2020 / 2021 ستبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 2021  وحتى الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 11 / 2 / 2021 . 

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وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد إن عملية تقديم طلبات الالتحاق محصورة فقط بالطلبة الأردنيين الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة / الدورة التكميلية للعام 2020 / 2021 وبمعدل (65%) فما فوق . 

 

 

 

 


 




 

 


 

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