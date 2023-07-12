تحذير أمني لمالكي السيارات اعتبارا من اليوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - دعت ادارة السير المركزية السائقين الى ضرورة التأكد من جاهزية المركبات الفنية، خاصة خلال الظروف الجوية الحالية .



وشدد ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية إنه في حال تعطل المركبات نتيجة إرتفاع درجة حرارة المحرك أو أي جزء رئيسي يجب تجنب اصطفاف السائقين في داخل حرم الشارع او أعلى الجسور أو داخل الأنفاق تفاديا لوقوع الحوادث المرورية، وفي حال تعطلت المركبة العمل قدر الإمكان الى اتخاذ أقصى المسرب بإتجاه اليمين.



وأكد على أن جميع كوادر الأمن العام والسير في جاهزية تامة للمساعدة تحت أي ظرف والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في حال دعت الحاجة لذلك .

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