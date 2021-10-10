الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 01:04 م

تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية

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الوكيل الاخباري- حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، الأحد، من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية من دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي، خلال الفترة ١٠ - ١٣ تشرين الأول ٢٠٢١.

ونبهت "الجرائم الإلكترونية"، المواطنين ضرورة عدم الالتفات لرسائل إلكترونية تصل عبر تطبيق "واتسآب" تتضمن إرفاق هوية الأحوال المدنية، ومعلومات شخصية اخرى . 

وأضافت الوحدة، أن هذا النوع من الرسائل يهدف إلى خرق البيانات الشخصية للمواطنين، محذرة من الدخول إلى أي رسائل غريبة أو روابط وهمية، داعية إلى تجاهلها وحذفها فورا.

الجدير بالذكر، أن دائرة خدمة الجمهور، تعنى بمنح الإعفاءات الطبية للمواطنين الأردنيين غير المؤمنين صحيا، وتقديم المساعدات المالية للمحتاجين، وخدمات أخرى تمس احتياجات المواطنين، وفق أسس تحقق معايير الشفافية والعدالة.

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