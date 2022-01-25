الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 05:37 م

تحذير من استخدام السيارات الخاصة غداً بعد الرابعة مساء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أهابت أمانة عمان الكبرى بالمواطنين عدم خروجهم بسياراتهم الخاصة غدا اعتبارا من الساعة الرابعة مساء؛ لتمكين آليات الأمانة من فتح الطرق إذا ما تراكمت الثلوج عليها.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الأمانة ناصر الرحامنة، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الأمانة على سلامة المواطنين وتعرض ممتلكاتهم الخاصة للضرر أو إغلاق الشوارع، وبالتالي إعاقة عمل آليات الأمانة من قيامها بواجبها وفق المطلوب.

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