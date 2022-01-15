الإدارة المحلية تُعلن الطوارئ القصوى في الجنوب والمتوسطة في الشمال والوسط

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ القصوى في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات الجنوب وحالة الطوارئ والمتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات الشمال والوسط.

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وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية والتعاون والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.



وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية متابعة أوضاع المناطق فيها أولاً بأول خاصة المناطق الساخنة، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.



يشار إلى أن (100) غرفة طوارئ في البلديات، و (17) غرفة طوارئ لدى مجالس الخدمات المشتركة علاوة على مديريات الشؤون البلدية المنتشرة في المحافظات والألوية مرتبطة على مدار الساعة مع غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية.

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هواتف غرفة الطوارئ بوزارة الإدارة المحلية:

4631987-06 مباشر

4622372-06 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

4650239-06

4652269-06



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