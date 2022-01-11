الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 02:48 م

الأمانة: ذبح أكثر من 8 مليون دجاجة العام الماضي

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الوكيل الإخباري - وصل عدد ذبحيات الأغنام في مسلخ أمانة عمان، التابع لقطاع الشؤون الصحية والزراعة خلال العام الماضي 2021، لـ176321، وللأبقار 15154، ومعاينة 150244 رأس من الأغنام المذبوحة اضطرارياً، و2517 رأس من الأبقار، بحسب مدير المسلخ الدكتور شادي العثمان.

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وقال العثمان إن أمانة عمان تسعى من خلال دائرة المسالخ إلى ديمومة تقديم الغذاء الصحي والآمن من مادة اللحوم بمختلف أشكالها وأنواعها للمستهلك الأردني.


واشار إلى أن كمية اللحوم المستوردة المبردة والمفرغة من الهواء الفاكيوم والتي تم معاينتها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري خلال العام الماضي بلغت 29041188 كغم، فضلاً عن معاينة 2956395 أسماك طازجة مبردة مستوردة ومحلية، وذبح وتجهيز وتغليف 8115350 طيرا من الدواجن.

 




 

 


 

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