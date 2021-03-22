تحذير من اندفاع أمواج البحر نحو الفنادق والمنشآت الساحلية في العقبة

الوكيل الإخباري - حذرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الإثنين، من تأثر المملكة بما في ذلك خليج العقبة الثلاثاء بمنخفض جوي خماسيني عميق، حيثُ يُتوقع أن تهب على خليج العقبة رياح جنوبية نشطة معدل سرعتها 25-30 كم/ساعة مع هبّات قوية تتجاوز 60 كم/ساعة أحياناً.

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وأضافت في بيان، أنه “من المُنتظر أن تعمل الرياح على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بشكل كبير، يزيد عن 1.5 متر في نهار الثلاثاء، وبالتالي يجب التنبيه من ارتياد البحر ورحلات الصيد ومن خطر الملاحة خاصة عن طريق القوارب الصغيرة، بالإضافة لتنبيه من اندفاع بعض الأمواج نحو الفنادق والمنشآت الساحلية”.



ونبهت السلطة من تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المُثار، والمنقول من الأراضي المصرية، بالإضافة لحدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ازدياد كثافة الغبار في الأجواء.





