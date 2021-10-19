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الثلاثاء، 19-10-2021 03:43 م

تحذير من دخول الاردن موجة رابعة بكورونا

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الوكيل الاخباري - قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، إن استمرار ارتفاع أعداد الاصابات ونسب الفحوصات الايجابية بهذه الوتيرة حتى نهاية الأسبوع يعني أن الأردن دخل موجة جديدة رابعة بكورونا .

وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية إن عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والسماح بالمهرجانات والحفلات والتجمعات الكبيرة ساهم في تغيير الوضع الوبائي، مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل الأفراد، كما أن نسبة التلقيح انخفضت . 

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