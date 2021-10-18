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الإثنين، 18-10-2021 03:43 م

الكشف عن اخر توصيات لجنة الأوبئة للحكومة

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الوكيل الاخباري - كشف عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي ان ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية لـ 4.8 % لا يشكل خطرا على الوضع الوبائي وخاصة اننا في مرحلة فتح القطاعات وعودة التعليم الوجاهي والدليل على ذلك تفعيل أمر الدفاع رقم 46 لتنظيم عملية الدخول لمنشآت القطاع الخاص وخاصة اننا في بداية فصل الشتاء مما يزيد التجمعات الداخلية .

وأكد حجاوي أنه تم التأكيد في الاجتماع الاخير للجنة الاوبئة على اهمية الاستمرار في تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها ، حيث ان الوضع لغاية اللحظة مطمئن بسبب أن معدلات دخول المستشفيات والاشغال فيها معتدل .

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