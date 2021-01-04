تحذير هام من وزارة النقل

الوكيل الإخباري- حذرت هيئة تنظيم النقل البري من استخدام مستقلي وسائط النقل العام لتطبيقات النقل غير المرخصة.

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وقالت الناطق الإعلامي في الهيئة الدكتورة عبلة الوشاح اليوم الاثنين، إن هيئة النقل ضبطت حوالي 300 مركبة تعمل على نقل الركاب مقابل أجر بواسطة تطبيقات نقل ذكية وغير مرخصة عام 2020، مؤكدة أن اللجنة الرقابية المتخصصة تقوم بضبط المخالفين بموجب تشريعات الهيئة الناظمة وتحولهم للمدعي العام.



ودعت الهيئة الى توخي الحذر عند التعامل مع إعلانات هذه التطبيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الوشاح على أن الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة التي تمارس خدمة نقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية، مبينة أن قيمة المخالفة تبلغ من ألف إلى 5 آلاف دينار.



