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الخميس، 24-12-2020 09:58 ص

استثناء موظفين من شرط الترفيع الوجوبي

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس الخدمة المدنية في جلسته التي عقدها الأربعاء 16 كانون الأول من الشهر الحالي برئاسة رئيس المجلس وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، استثناء موظفي كل من وزارة التربية والتعليم والصحة والزراعة من شرط البرامج التدريبية اللازمة لغايات الترفيع الوجوبي لعام 2020.
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وجاء القرار بحسب كتاب صادر عن مجلس الخدمة المدنية الاثنين الماضي، استنادا لأحكام المادة 80 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، وذلك لمحدودية المدة المتبقية لغايات إلحاق الموظفين المستحقين للترفيع الوجوبي لعام 2020.

ووفق الكتاب فان الاستثناء يكون شريطة ان تقوم الوزارات المعنية " التربية والتعليم، والصحة، والزراعة" قبل 16/1/2021، وبالتنسيق مع معهد الإدارة العامة بتزويد مجلس الخدمة المدنية بخطة تدريبية للموظفين المستحقين للترفيع، والالتزام بتنفيذ الخطة قبل نهاية 2021، والتأكيد على وحدات الموارد البشرية في الوزارات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب الموظفين ضمن خطط وبرامج تدريبية محددة مسبق، وبما يضمن الوقت الكافي لنجاح العملية التدريبية.

 




 

 


 

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