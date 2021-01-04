إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري لمواد غذائية العام الماضي

الوكيل الاخباري-

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أجرت مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء 503073 فحصا مخبريا في العام الماضي، لـ 47296 عينة مواد وسلع غذائية منتجة محليا ومستوردة، بحسب مدير عام المؤسسة نزار مهيدات.وقال مهيدات، في بيان صحفي الاثنين، إن مختبر الرقابة الدوائية عمل على استلام وفحص 9421 عينة من الأدوية والمستلزمات الطبية.وأشار إلى أن "مختبر الغذاء اجتاز 35 اختبارا للمقارنات البينية الدولية للكفاءة المخبرية بنجاح، بينما اجتاز مختبر الرقابة الدوائية 3 اختبارات مماثلة، لغايات ضمان وتأكيد جودة التقارير المخبرية الصادرة عنها وبما يضمن نتائج مخبرية ذات دقة عالية يعتمد عليها لاتخاذ القرارات والإجراءات، بحيث تكون على مستوى من الثقة بإجراءات التحليل وبما يضمن سلامة وجودة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء والمستلزمات الطبية اللازمة".وأضاف مهيدات أن "جهود المؤسسة النوعية مستمرة وبما يكفل ديمومة شهادة الإعتماد و مطابقة معايير ومتطلبات المواصفة الدولية (ISO IEC 17025:2017) لمجال الاعتماد الذي يغطي (29) فحص مخبري لمختبر الغذاء و (11) فحصا مخبريا لمختبر الرقابة الدوائية".وأكد حرص المؤسسة على متابعة ما يستجد من تطورات علمية وعالمية في مجال العمل المخبري والعمل المتواصل على توسيع مجال الاعتماد الوطني والدولي للفحوصات المخبرية وتزويد المختبرات بأجهزة متطورة ذات كفاءة عالية تخضع للمعايرة الدورية من قبل الجهات المعتمدة.