تحويل مسار رحلة للملكية الأردنية لإسعاف مسافر

الوكيل الاخباري - تعلن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اضطرارها اليوم الخميس الموافق 25 شباط 2021 لتحويل مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ264 المتجهة من شيكاغو (مطار أوهير الدولي) إلى عمّان (مطار الملكة علياء الدولي)، لتهبط اضطراريًا في مطار خليج جوس في كندا لإسعاف حياة مسافر عراقي- أمريكي.

اضافة اعلان



وكان قائد الطائرة قد اتخذ قرارًا بتحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض سكتة دماغية مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.

بعد ذلك، استأنفت الطائرة مسارها الأصلي باتجاه عمّان بعد تأخير قارب 3ساعاتعلى أرض مطار خليج جوس.



وأكد البيان أن الملكية الأردنية تضع صحة وسلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفــوق جميع الإعتبارات المادية التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.



