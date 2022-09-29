تخريج الفوج العاشر لطلبة أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية

الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية ، حفل تخريج الفوج العاشر من طلبة أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب .

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وعبر الخريجون عن مشاعر الفخر والاعتزاز بإنهاء متطلبات التخرج ، و جني ثمار جهدهم ومثابرتهم ،خلال فترة الدراسة ، في هذا الصرح الأكاديمي العريق ، الذي يفتخر به كل الشباب الأردني.



وأكد الخريجون على ترجمة ما تلقوه من علوم ومعارف ، للمساهمة في بناء الوطن ، مثمنين الجهود الدؤوبة التي بذلت من قبل الكوادر الإدارية والتدريسية في تحقيق جميع معطيات التخرج بصورتها المثلى.



وفي نهاية الاحتفال الذي حضره عدد من المسؤولين وكبار ضباط الأمن العام و المدعوين وذوي الخريجين ، وزع راعي الحفل الشهادات على الخريجين الذين بلغ عددهم ١٨٨ طالباً وطالبة في تخصصات هندسة الإطفاء والسلامة العامة وإدارة الكارثة والأزمات والهندسة الميكانيكية (الطاقة المتجددة) والإسعاف الطبي المتخصص.