تخريج دورتي الترجمة العسكرية الخاصة واللغة الإنجليزية في معهد اللغات العسكري

الوكيل الاخباري - رعى مدير إدارة تدريب الأمن العام، العميد الركن زيد الخالدي، حفل تخريج دورتي الترجمة العسكرية الخاصة، واللغة الإنجليزية المكثفة لحملة بكالوريوس اللغة الإنجليزية، بحضور آمر أكاديمية الشرطة الملكية العقيد الركن محمد العموش وآمر معهد اللغات العسكري العقيد الدكتور صالح الخلايلة.



والقى العميد الركن الخالدي كلمة أشار فيها إلى المستوى المتقدم الذي وصل إليه المعهد على مدى السنوات الأخيرة، مشيراً بدوره في رفع كفاءة ضباط وضباط صف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ومديرية الأمن العام باللغة الإنجليزية، مما يسهم في رفد القوات المسلحة والأمن العام بنخبة قادرة على تمثيلها في جميع المشاركات الداخلية والخارجية.

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