تخصيص 33.2 مليون دولار لأكبر مشروع لحصاد مياه الأمطار

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وكيل الإخباري -

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وقعت وزارة المياه والري، اتفاقية لإقامة أكبر مشروع لحصاد مياه الأمطار والاستفادة من المياه المنزلية في الأردن بقيمة (33,2) مليون دولار.وقال أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد إن هذه الاتفاقية تعتبر إحدى أهم وأكبر الاتفاقيات لحصاد مياه الأمطار واعادة استخدام المياه المنزلية التي سيكون لها تأثير إيجابي على تحسين الواقع المائي ورفع قدرات قطاع المياه لمواجهة أثار التكيف مع المناخ وتعزيز انظمة التزويد المائي في عدد من مناطق المملكة والتي سيكون لها الأثر كذلك في تخفيف الضغط على منظومة ومصادر المياه في مختلف مناطق المملكة في مواجهة التغير المناخي وتطوير موارد المياه ضمن الجهود المتواصلة للحكومة لتعظيم المصادر المائية.وأضاف أن هذه الاتفاقية تستهدف زيادة حصاد مياه الأمطار في المنازل وعلى مستوى المنشآت والمنطقة من خلال تنفيذ آبار تجميعية لخدمة نحو ربع مليون مواطن في ضمن حوض البحر الميت في كل من محافظات الكرك و مأدبا والطفيلة ومعان والتي تعد من أكثر المناطق تعرضا للتغيرات المناخية.وأشار المحاميد إلى أن صندوق المناخ الأخضر وافق على مشروع بقيمة 33,2 مليون دولار لبناء المرونة المناخية في الأردن من خلال ممارسات أفضل لإدارة المياه، حيث أن هذا هو المشروع الأول لصندوق المناخ الأخضر والذي يأتي في وقت حرج.وبين أن المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر تستهدف دعم أهداف سياسة التغير المناخي من خلال بناء القدرة التكيفية للمجتمعات والمؤسسات ومن خلال زيادة كفاءة أنظمة إدارة المياه في البلاد.