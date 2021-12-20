الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

نقابة الألبسة تلوح بإجراءات تصعيدية لوقف تجارة الطرود البريدية

مستو للوكيل : لا تعليق ولا تأخير على الرحلات الجوية

عويس يوعز بتحسين البيئة التعليمية لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياح توقف حركة الملاحة في العقبة

%63 من طلبة الجامعات يؤيدون التعليم الوجاهي

وزير المالية: نجحنا بإيقاف مسلسل رفع الضرائب على المواطن

وفاة شاب أردني في دبي إثر حادث سير

كريشان عن تقارير ديوان المحاسبة: نحن حكومة استمرارية

المدارس الخاصة : ملتزمون بدفع رواتب العطلة الشتوية

الإثنين، 20-12-2021 11:21 ص

تخصيص 33.2 مليون دولار لأكبر مشروع لحصاد مياه الأمطار

112


الوكيل الإخباري - وقعت وزارة المياه والري، اتفاقية لإقامة أكبر مشروع لحصاد مياه الأمطار والاستفادة من المياه المنزلية في الأردن بقيمة (33,2) مليون دولار.اضافة اعلان


وقال أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد إن هذه الاتفاقية تعتبر إحدى أهم وأكبر الاتفاقيات لحصاد مياه الأمطار واعادة استخدام المياه المنزلية التي سيكون لها تأثير إيجابي على تحسين الواقع المائي ورفع قدرات قطاع المياه لمواجهة أثار التكيف مع المناخ وتعزيز انظمة التزويد المائي في عدد من مناطق المملكة والتي سيكون لها الأثر كذلك في تخفيف الضغط على منظومة ومصادر المياه في مختلف مناطق المملكة في مواجهة التغير المناخي وتطوير موارد المياه ضمن الجهود المتواصلة للحكومة لتعظيم المصادر المائية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تستهدف زيادة حصاد مياه الأمطار في المنازل وعلى مستوى المنشآت والمنطقة من خلال تنفيذ آبار تجميعية لخدمة نحو ربع مليون مواطن في ضمن حوض البحر الميت في كل من محافظات الكرك و مأدبا والطفيلة ومعان والتي تعد من أكثر المناطق تعرضا للتغيرات المناخية.

وأشار المحاميد إلى أن صندوق المناخ الأخضر وافق على مشروع بقيمة 33,2 مليون دولار لبناء المرونة المناخية في الأردن من خلال ممارسات أفضل لإدارة المياه، حيث أن هذا هو المشروع الأول لصندوق المناخ الأخضر والذي يأتي في وقت حرج.

وبين أن المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر تستهدف دعم أهداف سياسة التغير المناخي من خلال بناء القدرة التكيفية للمجتمعات والمؤسسات ومن خلال زيادة كفاءة أنظمة إدارة المياه في البلاد.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
طرود بريدية

نقابة الألبسة تلوح بإجراءات تصعيدية لوقف تجارة الطرود البريدية

M63A9333 - Copy

مستو للوكيل : لا تعليق ولا تأخير على الرحلات الجوية

iStock_000016004829Large-pr2 (1)

انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 23.2%

620212393320162622308

أمن الدولة: السجن 30 عاما للمتهم الأول بقضية مصنع المخدرات

0L5A9601 - Copy

عويس يوعز بتحسين البيئة التعليمية لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

pic_186316

الرياح توقف حركة الملاحة في العقبة

أخبار متعلقة
وزارة المياه والري

المياه والري تفعّل غرفة عملياتها للتعامل مع الحالة الجوية

ثقثثثثثث

المنخفض يرفع الطلب على الغاز بمعدل 35 الف اسطوانة

سد الموجب

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

مممممممممممممممممممم

نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور