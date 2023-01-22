تدهور تريلا على الطريق الصحراوي دون إصابات

الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد ملكاوي، من غرفة إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل، صباح اليوم الأحد، مع حادث تدهور مركبة شحن ( تريلا ) أثناء مسيرها على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة، ما أدى إلى استقرارها في الجزيرة الوسطية والتسبب بإعاقة للمسرب الأيسر على طريق دبة حانوت باتجاه العقبة، دون أي إصابات.

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وأهاب الملكاوي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، بالسائقين إلى توخي الحيطة والحذر والتقيّد الكامل بإرشادات رقباء السير في الميدان، لحين إزالة الأثر المروري وعودة الحركة إلى طبيعتها.



ونوه إلى أنه تشهد الطرق الخارجية ومداخل العاصمة عمّان حركة نشطة وقوية بالتزامن مع بداية دوام الاسبوع.



وبيّن الملكاوي أن فرق الدوريات الخارجية انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر لتأمين بيئة مرورية آمنة وضمان انسيابية حركة السير .