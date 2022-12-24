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السبت، 24-12-2022 06:55 م

تربويون : المدرسة الأردنية الكورية الصناعية بالزرقاء تسهم بتطوير مسيرة التعليم المهني

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعتبر مسؤولون وتربويون المدرسة الأردنية الكورية الصناعية الثانوية للبنيين في الزرقاء التي افتتحت مطلع الشهر الحالي ترجمة حقيقية للرؤى الملكية في تنفيذ خطوات ملموسة تسهم في إحداث تطور حقيقي بمسيرة التعليم المهني في المملكة .

واكدوا ان وزارة التربية والتعليم تسعى لتطوير التعليم المهني في مدارسها من خلال تنفيذ خطة تهدف إلى تعزيز التعليم المهني، ومواكبة التسارع التكنولوجي والتطور المعرفي وحاجات السوق المحلية.

وبينوا ، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان المدرسة ، التي تم إنشاؤها بتمويل من حكومة جمهورية كوريا وبتكلفة 24 مليون دولار ، تعد أنموذجاً تعليمياً ريادياً، وتشكل صرحاً من صروح المعرفة وأحدى نتائج التعاون المثمر مع حكومة الجمهورية الكورية . 

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