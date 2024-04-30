الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

البيت الأبيض يهاجم احتجاجات طلبة جامعة كولومبيا

وفاة 8 اشخاص بحريق في مطعم ببيروت

منح دراسية للأردنيين في العراق -رابط

ايعاز من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة

وزير التربية يكشف عن قرارات هامة بشأن المدارس

بلينكن: أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن لمعبر إيرز تنطلق الثلاثاء

الملك يعزي عشيرة المساعيد

الجمارك:تقديم كافة التسهيلات للمسافرين عبر المنافذ الحدودية للأردنيين والزائرين الضيوف بغض النظر عن مدة الإقامة

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

العدل الدولية تطلب من ألمانيا تجنب توريد الأسلحة لإسرائيل

الثلاثاء، 30-04-2024 08:30 م

وزير التربية يكشف عن قرارات هامة بشأن المدارس

4202423184617709125025


الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الوزارة ستطبق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لعدد أيام الغياب المسموحة، وأن الوزارة مستمرة في إنشاء الأبنية المدرسية والإضافات الصفية وأعمال الصيانة، وتأهيل الأبنية المدرسية القديمة والحفاظ على قيمتها التاريخية.

وأشار إلى حرص الوزارة على رصد مختلف أشكال التغذية الراجعة إليها من الميدان التربوي (طلبة وكوادر إدارية وتعليمية وفرق إشرافية ورقابية)، مؤكدا أن هذه التغذية تعتبر من ركائز عملية التحسين والتطوير التربوي في الوزارة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لمدرستي عماد الدين زنكي الثانوية للبنين، والنطافة الثانوية الشاملة للبنين، التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image66311a4a7178c

البيت الأبيض يهاجم احتجاجات طلبة جامعة كولومبيا

1202431101550533533419

منح دراسية للأردنيين في العراق -رابط

420242382912138373988

ايعاز من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة

image

بلينكن: أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن لمعبر إيرز تنطلق الثلاثاء

42024291795842774483

الملك يعزي عشيرة المساعيد

4202425104830303029485

الجمارك:تقديم كافة التسهيلات للمسافرين عبر المنافذ الحدودية للأردنيين والزائرين الضيوف بغض النظر عن مدة الإقامة

أخبار متعلقة
320222715521184577277

"أونروا الأردن": الاثنين القادم اخر موعد للتقدم لوظائف المعلمين

1202410192817554011872

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

مبنى رئاسة الوزراء

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

وزارة التربية والتعليم

افتتاح فعاليات أسبوع الطفل الأصم في السلط

320246164040337765402

توجيهات من وزير التربية والتعليم بشأن المدارس

التربية

التربية تنفي تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الأحد