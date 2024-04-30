وزير التربية يكشف عن قرارات هامة بشأن المدارس

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الوزارة ستطبق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لعدد أيام الغياب المسموحة، وأن الوزارة مستمرة في إنشاء الأبنية المدرسية والإضافات الصفية وأعمال الصيانة، وتأهيل الأبنية المدرسية القديمة والحفاظ على قيمتها التاريخية.



وأشار إلى حرص الوزارة على رصد مختلف أشكال التغذية الراجعة إليها من الميدان التربوي (طلبة وكوادر إدارية وتعليمية وفرق إشرافية ورقابية)، مؤكدا أن هذه التغذية تعتبر من ركائز عملية التحسين والتطوير التربوي في الوزارة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لمدرستي عماد الدين زنكي الثانوية للبنين، والنطافة الثانوية الشاملة للبنين، التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا.

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