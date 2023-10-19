ترفيعات قضائية واسعة - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر المجلس القضائي إجراء الترفيعات القضائية للقضاة التالية أسماؤهم اعتباراً من تاريـــــــــــــخ (1/11/2023) وعلى النحو المبين تالياً:



أولاً: ترفيـع قاضـي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ أحمد علي صلاح الخصاونة إلى أدنى مربوط الأولى.



ثانيــــــــــــاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية:



قاضـي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/ أمامه عبدالرحيم عبدالرحمن الصعيدي



قاضـي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ غدير فوزي احمد عقيـلان



قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ أمــل احمد علي بنـــي نصر



ثالثــــــــــــــاً : ترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــادة القضاة التاليـــــــــــــــــــة أسماؤهــــــــــــــــــــــم إلـــــــى أدنـــــــــــــــى مربـــــــــــوط الدرجـــــــة الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :



قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ ايمان صالح ابراهيم حرب



قاضـي محكمة احداث اربد السيدة/ ايمان عبدالباسط محمد الرجوب



مدعي عام اربد القاضـي الدكتور/ عصام فايز محمود الخزاعـلة



قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيد/ غالب صيتان مجحم الماضـي



مدعي عام عمان القاضـي السيد/ منتصر محمد فهيم الذنيبات



مدعي عام ناعور القاضــي السيد/ رائد سامي ياسيـن شموط



قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ تـهاني موسـى شاكر ابو عطا الله



مدعي عام محكمة بداية احداث عمان القاضي السيدة/ رويده عبدالله حسن ابو رصاع



مدعي عام الرمثـــا القاضـي السيد/ غسان محمد مناور أبو عاشور



مدعي عام عمان القاضـي السيدة/ منار عطالله مزعل العونه



مدعي عام الجمارك القاضـي السيد/ نورالدين بسام محمد الزعـبي



قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ رولى محمود علي الرشدان



قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ دعاء صبحـي محمد العمري



مدعي عام الجــيـزة القاضي السيد/ حسام علي حمدان العبادي



مدعي عام عـجلون القاضـي الدكتورة/ سهى يحيى يوسف الصباحـين



قاضـي محكمة صلح عمان الدكتور/ رياض محمود احمد عليان



قاضي تنفيـذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد مصطفى سليمان الدرابيع



مدعـي عام الضريبة القاضـي السيد/ علاء علي مسلم المناعسه



قاضـي محكمة صلح شرق عمان السيد/ علاءالدين "محمدنور"حسن العزام



مدعي عام معان القاضي السيد/ ظاهر عبدالكريم ظاهر القعيشيـــــــــش



مساعد النائب العام في عمان القاضي السيدة/ اماني احمد عبد المحسن المبيضين



قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ شيماء عبدالفتاح محمد سنجق



قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ عبير محمود شحده البـربراوي



قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ ريما جمال محمد الجمعه



قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ غاده داود محمد حمديه



قاضـي محكمة صلح عمان السيد/ محمد اسماعيل سامي ابو عيد



قاضـي محكمة صلح الكورة السيد/ بشار عبدالله مصطفى الرواشده



قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيد/ احمد زياد موســى المحارمه



قاضـي محكمة صلح الاغوار الشمالية السيد/ انيس مصطفى حسن غرايبة



قاضـي محكمة صلح جرش السيدة/ ديما هشام عبد الحليم الكلوب



قاضي صلح محكمة بداية احداث عمان السيدة/ هبه بسام راجـــح قشوع



مدعي عام عمان القاضـي السيد/ دارين ابراهيم محمد ابو غبوش



مدعي عام سحاب القاضـي السيد/ كمال محمد مرزوق الخوالده



مدعي عام الزرقاء القاضـي السيد/ رأفت سعيد صالح ياسـين



القاضـي المبعـــــوث السيد/ هايل محمد عيد الرويعي



قاضـي محكمة صلح عمان السيد/ رهام محمود محمد اسماعيل



قاضـي محكمة صلح جرش السيدة/ رائده خليل احمد الحواري



قاضـــــي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ اسماء محمد فتوح الرشق



قاضـــي محكمة صلح عمان السيدة/ هــدى هشام عزت بيدس



قاضـي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ زين محمد محمود النعيمات



رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/ سليمان بركات عبدالرحمن البخيت



قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ جمانه جمال ابراهيم المصري



قاضي تنفيذ محكمة اربد الابتدائية السيدة/ مجد منصور محمد عبيدات



قاضـي محكمة صلح عين الباشا السيد/ مراد عبدالكريم محمود ابو ادعيج



قاضـي محكمة صلح الموقر السيد/ حسام احمد محمود شلول



قاضـي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عدلــــــــــــي نجيــــــــــــب المعشــــــــــــر



قاضـي محكمة صلح السلط السيدة/ ريم وليد شفيق الخطيب



قاضـي محكمة صلح جرش السيد/ احمد منور احمد الرحامنه



مدعي عام الأغوار الشمالية القاضي السيد/ معروف محمد عبدالله الكيلاني



قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ نيفين عبدالناصر عبدالرحمن زعتر



قاضـي محكمة صلح شمال عمان السيد/ ليث رافع يوسف دحابره



قاضـي محكمة صلح اربد السيدة/ وفاء محمد حسن عوامله



قاضـي محكمة صلح عمان السيد/ شرف عبدالله محمود ابولطيفه



قاضـي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ كفى محمد عيد ابوزنيمه



قاضـي محكمة صلح عمان الدكتور/ عدي احمد عبدالله الفريحات



قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ مشيره احمد "عيدناصر" دقدوقة



قاضـي محكمة صلح الرمثا السيدة/ الاء محمد غالب الدهنـي



قاضـي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ معاذ فلاح موسى الضلاعيـن



رابعاً: ترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــادة القضـــــــــــــــــاة التاليــــــــــــة أسماؤهم إلـــــــــــــــــــــى أدنـــــــــــــــى مربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط الدرجــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :





قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ مياد طالب نهار الدباك



قاضي محكمة صلح عمان السيد/ محمد سالم صالح الخريسات



قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ اسلام نايل توفيق المجالي



قاضي محكمـــــــــــــــــــــــــــة صلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح عمــــــــــــــــــــــــــــــان السيد/ عطيــــــــــــــــــــــــه صالـــــــــــــــــــــح عطيـــــــــــــه السعــــــــــــــــــود



قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ روان احمد واصف حليمه



قاضي محكمة صلح عمان السيد/ ذياب ضامن ذياب اشتيات



قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ امجد قاسم كريم الزعـبي



القاضي المبعوث السيد/ عمار خالد سالم القطاونه



القاضي المبعوث الدكتور/ اكثم ايمن عبدالحليم عربيات



قاضي محكمة صلح عمان السيد/ انس نمر سالم الدبعي



قاضي محكمة صلح اربد السيد/ جمال عبد عبدالحميد الرشيد



قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ علي محمود علي الرشدان



قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ غدير ابراهيم علي القزاقزة



قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ ميشلين هاني عوده الزيادات



قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/ آمال عبدالرحمن يوسف حسن



قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ روان عايش موسى ابوالدبس



مساعد النائب العام في عمان القاضي السيدة/ مارينا رائد ابراهيم حجازين



قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ ميرفت تيسير محمود الربيع



قاضي محكمة صلح بنـي كنانه السيد/ عدي احمد خالد القعقاع



قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ براء فايز راجي المحاسنه



قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ فرح اسماعيل عبد الله عفانه



قاضي محكمة صلح عمان الدكتور/ محمد شريف "محمدجميل" حسونه



مدعي عام الضريبة القاضي السيد/ علي هاشم احمد الزعـبي



قاضي محكمة صلح الموقر السيد/ محمد خالد عبدربه "عيال عواد"



قاضي محكمة صلح القصر السيدة/ بنان خلف احمد الطراونة



قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ بيان عواد عايد العجالين



قاضي محكمة صلح بنـي عبيد السيد/ وليد جمعه علي الزواهره



قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/ محمد هزاع فلاح الحجايا



قاضي محكمة صلح القويرة السيد/ احمد ابراهيم عيد عساف



قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ الظاهر فيصل عوده منصور



قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عدي "محمد جمعه" سليمان انجادات



قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عمر احمد عبد الله الرواجيح



قاضي محكمة صلح شرق عمان السيد/ فارس عارف سليمان المشاقبه



خامساً: ترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــادة القضاة التاليـــــــــــــــــــة أسماؤهــــــــــــــــــــــم إلـــــــى أدنـــــــــــــــى مربـــــــــــوط الدرجـــــــة الخامســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :



قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق السيدة/ ســــــــــــــاره زيـــــــــــــــــــــــاد صالـــــــــــــــــــح مناصـــــــــــــــــــــــــــره



قاضي محكمة صلح شمــــــــــــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان السيدة/ جمانه محمد عيد سعدي برقــــــــــــــــــــــــــــان

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