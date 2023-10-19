ترفيعات قضائية واسعة - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر المجلس القضائي إجراء الترفيعات القضائية للقضاة التالية أسماؤهم اعتباراً من تاريـــــــــــــخ (1/11/2023) وعلى النحو المبين تالياً:
أولاً: ترفيـع قاضـي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ أحمد علي صلاح الخصاونة إلى أدنى مربوط الأولى.
ثانيــــــــــــاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية:
قاضـي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/ أمامه عبدالرحيم عبدالرحمن الصعيدي
قاضـي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ غدير فوزي احمد عقيـلان
قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ أمــل احمد علي بنـــي نصر
ثالثــــــــــــــاً : ترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــادة القضاة التاليـــــــــــــــــــة أسماؤهــــــــــــــــــــــم إلـــــــى أدنـــــــــــــــى مربـــــــــــوط الدرجـــــــة الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ ايمان صالح ابراهيم حرب
قاضـي محكمة احداث اربد السيدة/ ايمان عبدالباسط محمد الرجوب
مدعي عام اربد القاضـي الدكتور/ عصام فايز محمود الخزاعـلة
قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيد/ غالب صيتان مجحم الماضـي
مدعي عام عمان القاضـي السيد/ منتصر محمد فهيم الذنيبات
مدعي عام ناعور القاضــي السيد/ رائد سامي ياسيـن شموط
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ تـهاني موسـى شاكر ابو عطا الله
مدعي عام محكمة بداية احداث عمان القاضي السيدة/ رويده عبدالله حسن ابو رصاع
مدعي عام الرمثـــا القاضـي السيد/ غسان محمد مناور أبو عاشور
مدعي عام عمان القاضـي السيدة/ منار عطالله مزعل العونه
مدعي عام الجمارك القاضـي السيد/ نورالدين بسام محمد الزعـبي
قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ رولى محمود علي الرشدان
قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ دعاء صبحـي محمد العمري
مدعي عام الجــيـزة القاضي السيد/ حسام علي حمدان العبادي
مدعي عام عـجلون القاضـي الدكتورة/ سهى يحيى يوسف الصباحـين
قاضـي محكمة صلح عمان الدكتور/ رياض محمود احمد عليان
قاضي تنفيـذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد مصطفى سليمان الدرابيع
مدعـي عام الضريبة القاضـي السيد/ علاء علي مسلم المناعسه
قاضـي محكمة صلح شرق عمان السيد/ علاءالدين "محمدنور"حسن العزام
مدعي عام معان القاضي السيد/ ظاهر عبدالكريم ظاهر القعيشيـــــــــش
مساعد النائب العام في عمان القاضي السيدة/ اماني احمد عبد المحسن المبيضين
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ شيماء عبدالفتاح محمد سنجق
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ عبير محمود شحده البـربراوي
قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ ريما جمال محمد الجمعه
قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ غاده داود محمد حمديه
قاضـي محكمة صلح عمان السيد/ محمد اسماعيل سامي ابو عيد
قاضـي محكمة صلح الكورة السيد/ بشار عبدالله مصطفى الرواشده
قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيد/ احمد زياد موســى المحارمه
قاضـي محكمة صلح الاغوار الشمالية السيد/ انيس مصطفى حسن غرايبة
قاضـي محكمة صلح جرش السيدة/ ديما هشام عبد الحليم الكلوب
قاضي صلح محكمة بداية احداث عمان السيدة/ هبه بسام راجـــح قشوع
مدعي عام عمان القاضـي السيد/ دارين ابراهيم محمد ابو غبوش
مدعي عام سحاب القاضـي السيد/ كمال محمد مرزوق الخوالده
مدعي عام الزرقاء القاضـي السيد/ رأفت سعيد صالح ياسـين
القاضـي المبعـــــوث السيد/ هايل محمد عيد الرويعي
قاضـي محكمة صلح عمان السيد/ رهام محمود محمد اسماعيل
قاضـي محكمة صلح جرش السيدة/ رائده خليل احمد الحواري
قاضـــــي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ اسماء محمد فتوح الرشق
قاضـــي محكمة صلح عمان السيدة/ هــدى هشام عزت بيدس
قاضـي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ زين محمد محمود النعيمات
رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/ سليمان بركات عبدالرحمن البخيت
قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ جمانه جمال ابراهيم المصري
قاضي تنفيذ محكمة اربد الابتدائية السيدة/ مجد منصور محمد عبيدات
قاضـي محكمة صلح عين الباشا السيد/ مراد عبدالكريم محمود ابو ادعيج
قاضـي محكمة صلح الموقر السيد/ حسام احمد محمود شلول
قاضـي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عدلــــــــــــي نجيــــــــــــب المعشــــــــــــر
قاضـي محكمة صلح السلط السيدة/ ريم وليد شفيق الخطيب
قاضـي محكمة صلح جرش السيد/ احمد منور احمد الرحامنه
مدعي عام الأغوار الشمالية القاضي السيد/ معروف محمد عبدالله الكيلاني
قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ نيفين عبدالناصر عبدالرحمن زعتر
قاضـي محكمة صلح شمال عمان السيد/ ليث رافع يوسف دحابره
قاضـي محكمة صلح اربد السيدة/ وفاء محمد حسن عوامله
قاضـي محكمة صلح عمان السيد/ شرف عبدالله محمود ابولطيفه
قاضـي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ كفى محمد عيد ابوزنيمه
قاضـي محكمة صلح عمان الدكتور/ عدي احمد عبدالله الفريحات
قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ مشيره احمد "عيدناصر" دقدوقة
قاضـي محكمة صلح الرمثا السيدة/ الاء محمد غالب الدهنـي
قاضـي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ معاذ فلاح موسى الضلاعيـن
رابعاً: ترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــادة القضـــــــــــــــــاة التاليــــــــــــة أسماؤهم إلـــــــــــــــــــــى أدنـــــــــــــــى مربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط الدرجــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ مياد طالب نهار الدباك
قاضي محكمة صلح عمان السيد/ محمد سالم صالح الخريسات
قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ اسلام نايل توفيق المجالي
قاضي محكمـــــــــــــــــــــــــــة صلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح عمــــــــــــــــــــــــــــــان السيد/ عطيــــــــــــــــــــــــه صالـــــــــــــــــــــح عطيـــــــــــــه السعــــــــــــــــــود
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ روان احمد واصف حليمه
قاضي محكمة صلح عمان السيد/ ذياب ضامن ذياب اشتيات
قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ امجد قاسم كريم الزعـبي
القاضي المبعوث السيد/ عمار خالد سالم القطاونه
القاضي المبعوث الدكتور/ اكثم ايمن عبدالحليم عربيات
قاضي محكمة صلح عمان السيد/ انس نمر سالم الدبعي
قاضي محكمة صلح اربد السيد/ جمال عبد عبدالحميد الرشيد
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ علي محمود علي الرشدان
قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ غدير ابراهيم علي القزاقزة
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ ميشلين هاني عوده الزيادات
قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/ آمال عبدالرحمن يوسف حسن
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ روان عايش موسى ابوالدبس
مساعد النائب العام في عمان القاضي السيدة/ مارينا رائد ابراهيم حجازين
قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ ميرفت تيسير محمود الربيع
قاضي محكمة صلح بنـي كنانه السيد/ عدي احمد خالد القعقاع
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ براء فايز راجي المحاسنه
قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ فرح اسماعيل عبد الله عفانه
قاضي محكمة صلح عمان الدكتور/ محمد شريف "محمدجميل" حسونه
مدعي عام الضريبة القاضي السيد/ علي هاشم احمد الزعـبي
قاضي محكمة صلح الموقر السيد/ محمد خالد عبدربه "عيال عواد"
قاضي محكمة صلح القصر السيدة/ بنان خلف احمد الطراونة
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ بيان عواد عايد العجالين
قاضي محكمة صلح بنـي عبيد السيد/ وليد جمعه علي الزواهره
قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/ محمد هزاع فلاح الحجايا
قاضي محكمة صلح القويرة السيد/ احمد ابراهيم عيد عساف
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ الظاهر فيصل عوده منصور
قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عدي "محمد جمعه" سليمان انجادات
قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عمر احمد عبد الله الرواجيح
قاضي محكمة صلح شرق عمان السيد/ فارس عارف سليمان المشاقبه
خامساً: ترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــادة القضاة التاليـــــــــــــــــــة أسماؤهــــــــــــــــــــــم إلـــــــى أدنـــــــــــــــى مربـــــــــــوط الدرجـــــــة الخامســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق السيدة/ ســــــــــــــاره زيـــــــــــــــــــــــاد صالـــــــــــــــــــح مناصـــــــــــــــــــــــــــره
قاضي محكمة صلح شمــــــــــــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان السيدة/ جمانه محمد عيد سعدي برقــــــــــــــــــــــــــــان
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