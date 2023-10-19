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الخميس، 19-10-2023 06:19 م

ترفيعات قضائية واسعة - اسماء

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الوكيل الاخباري  - قرر المجلس القضائي إجراء الترفيعات القضائية للقضاة التالية أسماؤهم اعتباراً من تاريـــــــــــــخ (1/11/2023) وعلى النحو المبين تالياً:

أولاً: ترفيـع قاضـي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ أحمد علي صلاح الخصاونة إلى أدنى مربوط الأولى.

ثانيــــــــــــاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية:

قاضـي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/ أمامه عبدالرحيم عبدالرحمن الصعيدي

قاضـي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ غدير فوزي احمد عقيـلان

قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ أمــل احمد علي بنـــي نصر

ثالثــــــــــــــاً : ترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــادة القضاة التاليـــــــــــــــــــة أسماؤهــــــــــــــــــــــم إلـــــــى أدنـــــــــــــــى مربـــــــــــوط الدرجـــــــة الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ ايمان صالح ابراهيم حرب

قاضـي محكمة احداث اربد السيدة/ ايمان عبدالباسط محمد الرجوب

مدعي عام اربد القاضـي الدكتور/ عصام فايز محمود الخزاعـلة

قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيد/ غالب صيتان مجحم الماضـي

مدعي عام عمان القاضـي السيد/ منتصر محمد فهيم الذنيبات

مدعي عام ناعور القاضــي السيد/ رائد سامي ياسيـن شموط

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ تـهاني موسـى شاكر ابو عطا الله

مدعي عام محكمة بداية احداث عمان القاضي السيدة/ رويده عبدالله حسن ابو رصاع

مدعي عام الرمثـــا القاضـي السيد/ غسان محمد مناور أبو عاشور

مدعي عام عمان القاضـي السيدة/ منار عطالله مزعل العونه

مدعي عام الجمارك القاضـي السيد/ نورالدين بسام محمد الزعـبي

قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ رولى محمود علي الرشدان

قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ دعاء صبحـي محمد العمري

مدعي عام الجــيـزة القاضي السيد/ حسام علي حمدان العبادي

مدعي عام عـجلون القاضـي الدكتورة/ سهى يحيى يوسف الصباحـين

قاضـي محكمة صلح عمان الدكتور/ رياض محمود احمد عليان

قاضي تنفيـذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد مصطفى سليمان الدرابيع

مدعـي عام الضريبة القاضـي السيد/ علاء علي مسلم المناعسه

قاضـي محكمة صلح شرق عمان السيد/ علاءالدين "محمدنور"حسن العزام

مدعي عام معان القاضي السيد/ ظاهر عبدالكريم ظاهر القعيشيـــــــــش

مساعد النائب العام في عمان القاضي السيدة/ اماني احمد عبد المحسن المبيضين

قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ شيماء عبدالفتاح محمد سنجق

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ عبير محمود شحده البـربراوي

قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ ريما جمال محمد الجمعه

قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ غاده داود محمد حمديه

قاضـي محكمة صلح عمان السيد/ محمد اسماعيل سامي ابو عيد

قاضـي محكمة صلح الكورة السيد/ بشار عبدالله مصطفى الرواشده

قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيد/ احمد زياد موســى المحارمه

قاضـي محكمة صلح الاغوار الشمالية السيد/ انيس مصطفى حسن غرايبة

قاضـي محكمة صلح جرش السيدة/ ديما هشام عبد الحليم الكلوب

قاضي صلح محكمة بداية احداث عمان السيدة/ هبه بسام راجـــح قشوع

مدعي عام عمان القاضـي السيد/ دارين ابراهيم محمد ابو غبوش

مدعي عام سحاب القاضـي السيد/ كمال محمد مرزوق الخوالده

مدعي عام الزرقاء القاضـي السيد/ رأفت سعيد صالح ياسـين

القاضـي المبعـــــوث السيد/ هايل محمد عيد الرويعي

قاضـي محكمة صلح عمان السيد/ رهام محمود محمد اسماعيل

قاضـي محكمة صلح جرش السيدة/ رائده خليل احمد الحواري

قاضـــــي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ اسماء محمد فتوح الرشق

قاضـــي محكمة صلح عمان السيدة/ هــدى هشام عزت بيدس

قاضـي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ زين محمد محمود النعيمات

رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/ سليمان بركات عبدالرحمن البخيت

قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ جمانه جمال ابراهيم المصري

قاضي تنفيذ محكمة اربد الابتدائية السيدة/ مجد منصور محمد عبيدات

قاضـي محكمة صلح عين الباشا السيد/ مراد عبدالكريم محمود ابو ادعيج

قاضـي محكمة صلح الموقر السيد/ حسام احمد محمود شلول

قاضـي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عدلــــــــــــي نجيــــــــــــب المعشــــــــــــر

قاضـي محكمة صلح السلط السيدة/ ريم وليد شفيق الخطيب

قاضـي محكمة صلح جرش السيد/ احمد منور احمد الرحامنه

مدعي عام الأغوار الشمالية القاضي السيد/ معروف محمد عبدالله الكيلاني

قاضـي محكمة صلح عمان السيدة/ نيفين عبدالناصر عبدالرحمن زعتر

قاضـي محكمة صلح شمال عمان السيد/ ليث رافع يوسف دحابره

قاضـي محكمة صلح اربد السيدة/ وفاء محمد حسن عوامله

قاضـي محكمة صلح عمان السيد/ شرف عبدالله محمود ابولطيفه

قاضـي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ كفى محمد عيد ابوزنيمه

قاضـي محكمة صلح عمان الدكتور/ عدي احمد عبدالله الفريحات

قاضـي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ مشيره احمد "عيدناصر" دقدوقة

قاضـي محكمة صلح الرمثا السيدة/ الاء محمد غالب الدهنـي

قاضـي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ معاذ فلاح موسى الضلاعيـن

رابعاً: ترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــادة القضـــــــــــــــــاة التاليــــــــــــة أسماؤهم إلـــــــــــــــــــــى أدنـــــــــــــــى مربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط الدرجــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :


قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ مياد طالب نهار الدباك

قاضي محكمة صلح عمان السيد/ محمد سالم صالح الخريسات

قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ اسلام نايل توفيق المجالي

قاضي محكمـــــــــــــــــــــــــــة صلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح عمــــــــــــــــــــــــــــــان السيد/ عطيــــــــــــــــــــــــه صالـــــــــــــــــــــح عطيـــــــــــــه السعــــــــــــــــــود

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ روان احمد واصف حليمه

قاضي محكمة صلح عمان السيد/ ذياب ضامن ذياب اشتيات

قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ امجد قاسم كريم الزعـبي

القاضي المبعوث السيد/ عمار خالد سالم القطاونه

القاضي المبعوث الدكتور/ اكثم ايمن عبدالحليم عربيات

قاضي محكمة صلح عمان السيد/ انس نمر سالم الدبعي

قاضي محكمة صلح اربد السيد/ جمال عبد عبدالحميد الرشيد

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ علي محمود علي الرشدان

قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ غدير ابراهيم علي القزاقزة

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ ميشلين هاني عوده الزيادات

قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/ آمال عبدالرحمن يوسف حسن

قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ روان عايش موسى ابوالدبس

مساعد النائب العام في عمان القاضي السيدة/ مارينا رائد ابراهيم حجازين

قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ ميرفت تيسير محمود الربيع

قاضي محكمة صلح بنـي كنانه السيد/ عدي احمد خالد القعقاع

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ براء فايز راجي المحاسنه

قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ فرح اسماعيل عبد الله عفانه

قاضي محكمة صلح عمان الدكتور/ محمد شريف "محمدجميل" حسونه

مدعي عام الضريبة القاضي السيد/ علي هاشم احمد الزعـبي

قاضي محكمة صلح الموقر السيد/ محمد خالد عبدربه "عيال عواد"

قاضي محكمة صلح القصر السيدة/ بنان خلف احمد الطراونة

قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ بيان عواد عايد العجالين

قاضي محكمة صلح بنـي عبيد السيد/ وليد جمعه علي الزواهره

قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/ محمد هزاع فلاح الحجايا

قاضي محكمة صلح القويرة السيد/ احمد ابراهيم عيد عساف

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ الظاهر فيصل عوده منصور

قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عدي "محمد جمعه" سليمان انجادات

قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عمر احمد عبد الله الرواجيح

قاضي محكمة صلح شرق عمان السيد/ فارس عارف سليمان المشاقبه

خامساً: ترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــادة القضاة التاليـــــــــــــــــــة أسماؤهــــــــــــــــــــــم إلـــــــى أدنـــــــــــــــى مربـــــــــــوط الدرجـــــــة الخامســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق السيدة/ ســــــــــــــاره زيـــــــــــــــــــــــاد صالـــــــــــــــــــح مناصـــــــــــــــــــــــــــره

قاضي محكمة صلح شمــــــــــــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان السيدة/ جمانه محمد عيد سعدي برقــــــــــــــــــــــــــــان

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