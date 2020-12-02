ترقب شعبي لأمر دفاع جديد

الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون على وقع التفاؤل، إعلان الحكومة لأمر دفاع جديد ، وفق تصريحات مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للشؤون المالية والإدارية محمد عودة، أمس الثلاثاء .

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وقد جاء في تصريحات عودة ، أن المؤسسة ، عمدت منذ بدء الجائحة إلى إطلاق برنامج دعم المنشآت من خلال تعليق الشيخوخة وتأجيل وتقسيط المبالغ حتى نهاية 2023، لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص.

ولفت ، أن البرامج الجديدة التي سيتم طرحها بموجب أمر دفاع جديد السماح للمؤمن عليهم بالاشتراك "اختياري تكميلي" لتعويض الفترة التي مضت.



وبين عودة ، أن المؤسسة ركزت على العاملين المشتركين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال برنامج تضامن 1، وغير المشتركين من خلال برنامج تضامن 2.



وأكد أن المؤسسة ستعلن عن عدة برامج لدعم المنشآت الأكثر تضررا قريبا بأمر دفاع جديد، منوها بدراسة تطوير بعض برامجها التي طرحتها مسبقا ليلائم الحالة التي فرضتها جائحة كورونا وأصحاب العمل المنهكين اقتصاديا جراءها.



ونوه بأن الدراسة في مراحلها الأخيرة وستتضمن تطوير بعض برامج المؤسسة، وتشمل رفع سقوف وتمديد مدد وتعديل على الشروط والاستحقاقات، إضافة إلى المساهمة في تحمل جزء من تكلفة مطعوم كورونا للمشتركين في القطاع الخاص.



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