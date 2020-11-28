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السبت، 28-11-2020 03:46 م

نقابة المطاعم: أكثر من 9 آلاف منشأة أفلست أو معروضة للبيع بسبب الجائحة

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الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، السبت، إن عدد المنشآت التي أغلقت بسبب جائحة فيروس كورونا والعاملة في هذا القطاع نحو (4 آلاف)، وحوالي 60%؜ منهم من المطاعم التي تقدم خدمات الطعام والشراب بشكل مباشر للزبائن (صالات)، ونحو (2500) منشأة أخرى معروضة للبيع، ومثلها قيد الإفلاس.
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وأضاف العواد لـ "المملكة"، أن "هذه الخسائر تتضمن تكاليف المواد التالفة والأجور العقارية وأجور العاملين وكلف التشغيل".

وأشار النقيب إلى أن مجموع خسائر المطاعم ومحال الحلويات والمقاهي يقدر بأكثر من 300 مليون دينار أردني بالحد الأدنى منذ بدء الجائحة حتى الآن، ويضاف إليها قيمة الشيكات الراجعة وفوات الربح.

 




 

 


 

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