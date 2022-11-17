تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على أرض في عمّان

الوكيل الإخباري - كشف التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021 الذي صدر مؤخرا تفاصيل قضية تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على قطعة أرض في العاصمة عمّان.

اضافة اعلان



وفي تفاصيل القضية رقم 2021/783 التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الواقعة تتلخص بقيام مواطنين اثنين (بالتشـارك) بتزوير أوراق رسمية تشمل (شهادة زواج تحمل أختامًا من السفارة الأمريكية، وحجة تخارج، وشهادة وفاة، وكتابًا صادرا عن مركز أمنـي يتضمن بيانات تفيد بفقدان دفتـر العائلة الذي يعود للمشتكى عليها واستخراج دفتر عائلة خاص بالمشتكى عليها بصفتها أرملة المشتكي)، حيث قاما باستخدام هذه الأوراق والوثائق المزورة من خلال وسـائل احتيالية بهدف الاستيلاء على قطعة أرض تقع في العاصمة -غرب عمّان- تعود للمشتكي وذلك للتصرف بها لحسابهما.



وتوصلت المحكمة إلى أن الأفعال التي قام بها المواطنان تشكل أركان جريمة التزوير بأوراق رسمية كافة وفقا لأحكام المواد (265/261/260) من قانون العقوبات الأردني، وإدانتهما بجنحة الاحتيال بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات الأردني وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.



وبناءً على ما ورد في ملف القضية، قررت المحكمة تجريم كل منهما بالحكم على المجرمة الأولى بوضعها بالأشغال المؤقتة مدة (7) سنوات والرسـوم، والحكم على المجرم الثاني بالحبس مدة (3) سنوات وإبطال الإجراءات كافة التي تمت على قيد قطعة الأرض، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة، وإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم المالك الأصلي (المشتكي)، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية.