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السبت، 29-10-2022 03:37 م

كشف موعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات غرف الصناعة

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الوكيل الإخباري - توقع رئيس لجنة الإشراف في غرفة صناعة عمّان عمر النعيرات، اليوم السبت، إعلان النتائج الأولية لانتخابات غرف الصناعة عند الساعة 11:00 مساء.

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وقال النعيرات، على هامش عملية الانتخاب، إن الإقبال على انتخابات غرفة صناعة عمان بدأ عند العاشرة صباحا حيث شهد مقر الاقتراع توافدا من المرشحين والمقترعين.


وأضاف، أن نسبة الاقتراع في عمّان تجاوزت 50%، متوقعا أن تشهد الساعات القليلة المتبقية مزيدا من الإقبال.


وأكد أنه لن يتم تمديد عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تنتهي عند الساعة 7:00 مساء، مبينا أن الفرز سيكون بمكان الانتخاب ذاته.


وبين وجود 10 غرف اقتراع داخل مركز اقتراع المدينة الرياضية.


ولفت إلى أن المؤسسات الصناعية أبدت ارتياحها لموقع الاقتراع وآلياته التي سمحت للجميع بأدلاء الاقتراع بأقل وقت.


وتمنى النعيرات عدم التدافع من المرشحين وأنصارهم مطالبا بإخلاء القاعات لفتح المجال للمقترعين بظل الإقبال المتوقع بالساعة الأخيرة.

 

المملكة

 




 

 


 

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