الأربعاء 02-11-2022
الوكيل الاخباري

كتاب أردني يفوز بجائزة بمعرض الشارقة الدولي

ولي العهد: شعوبنا الشابة النابضة بالحياة والأحلام أمانة في أعناقنا

هل "زيت زيتون السليق" أفضل من زيت المعاصر ؟ العمري يجيب

عباس يدعو القمة العربية لتشكيل لجنتين وزاريتين لدعم فلسطين

وزير التربية: عملية التفرع للمسار المهني أو الأكاديمي تبدأ من الصف التاسع

الجيش: مقتل متسلل وإصابة آخر وإلقاء القبض على 10 آخرين

الكرملين: بوتين لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة

هام لمن يرغب بالهجرة .. كندا تعلن عن حاجتها لنصف مليون مهاجر

صناعة إربد: 11.9% نسبة ارتفاع قيمة شهادات المنشأ في تشرين الأول

وزير الخارجية الروسي لافروف يزور الأردن الخميس

الأربعاء، 02-11-2022 01:34 م

المستقلة للانتخاب تدرس خيارات لتحديد أماكن إجراء انتخابات غرف التجارة

M63A9728 - Copy


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أنه من المبكر تحديد أماكن إجراء انتخابات الغرف التجارية.

اضافة اعلان

 

وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجان الفنية في الهيئة تدرس خيارات عدة أماكن لإجراء الانتخابات فيها وفق عدة معايير أهمها حجم المكان لاستيعاب أعداد كبيرة من الناخبين وسهولة الوصول إليه وتوفر الإنترنت وغيرها من المعايير التي تدخل في العملية الانتخابية.

 

وأضاف أن تحديد أماكن اقتراع الغرف الصناعية التي جرت مؤخرا هو أمر وارد، لكن الصورة لم تتضح حتى الآن وخاصة لانتخابات غرفة تجارة عمّان التي ستشهد كثافة وإقبالا كبيرا.

 

وتبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم غد الخميس، باستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية.

وكان قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد 2022/12/3 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية.

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6362749ebcb07

كتاب أردني يفوز بجائزة بمعرض الشارقة الدولي

1220217132612982536655

ضبط 13 اعتداء على خطوط المياه في الشونة الجنوبية

ببببببببببببببببببببب

ولي العهد: شعوبنا الشابة النابضة بالحياة والأحلام أمانة في أعناقنا

نننم

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يطلقان مشروع كنف في الأردن

كيفية_استخراج_زيت_الزيتون

هل "زيت زيتون السليق" أفضل من زيت المعاصر ؟ العمري يجيب

1667384415180

وزير الأشغال يلتقي أعضاء مجلس نقابة المقاولين

أخبار متعلقة
001

الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر قوائم المرشحين النهائية لانتخابات غرف الصناعة

1665669214437

انتهاء فترة تسديد رسوم العضوية لانتخابات غرف الصناعة

1020201293249652344467

انقلاب مركبة داخل نفق الدوار السابع

310731639_6335601566454994_1007464852037247045_n

وفاة و3 إصابات بحادث سير داخل نفق الكيلو - فيديو

001

المستقلة للانتخاب: التعديلات الدستورية مكنت المرأة الأردنية

WhatsApp Image 2022-10-06 at 4.37.30 PM

الأمن العام يوقع اتفاقية تعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات