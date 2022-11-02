المستقلة للانتخاب تدرس خيارات لتحديد أماكن إجراء انتخابات غرف التجارة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أنه من المبكر تحديد أماكن إجراء انتخابات الغرف التجارية.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجان الفنية في الهيئة تدرس خيارات عدة أماكن لإجراء الانتخابات فيها وفق عدة معايير أهمها حجم المكان لاستيعاب أعداد كبيرة من الناخبين وسهولة الوصول إليه وتوفر الإنترنت وغيرها من المعايير التي تدخل في العملية الانتخابية.

وأضاف أن تحديد أماكن اقتراع الغرف الصناعية التي جرت مؤخرا هو أمر وارد، لكن الصورة لم تتضح حتى الآن وخاصة لانتخابات غرفة تجارة عمّان التي ستشهد كثافة وإقبالا كبيرا.

وتبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم غد الخميس، باستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية.





وكان قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد 2022/12/3 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية.