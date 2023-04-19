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الأربعاء، 19-04-2023 03:20 م

تشكيلات إدارية في وزارة الاتصال الحكومي - أسماء

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، اليوم الأربعاء، إجراء تشكيلات إدارية في الوزارة عملاً بأحكام نظام التنظيم الإداري رقم (65) لسنة 2022.

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وشملت التشكيلات تعيين طه عبد الرحمن الخصاونة مديراً لمديرية الشؤون المالية والإدارية، والدكتورة مجد مروان العمد مديرة لمديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي، وأحمد خليفة المجالي قائماً بأعمال مدير مديرية التخطيط والتنسيق والناطقين الإعلاميين، والدكتور زياد محمود الشخانبة قائماً بأعمال مدير مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى.


كما قرر الشبول تعيين ياسين إبراهيم العموش مديراً لوحدة الرقابة الداخلية، وكمال زعل الخريسات مديراً لوحدة تطوير الأداء المؤسسي.

 




 

 


 

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