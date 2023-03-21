جمعية المستشفيات الخاصة تثمن جهود الداخلية بتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية

الوكيل الإخباري - ثمن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، وأعضاء مجلس الإدارة، جهود وزير الداخلية وفريق العمل والشركاء على إنجاز مشروع التأشيرة الإلكترونية الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات قدوم المسافرين إلى المملكة.

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وقال الحموري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا الإنجاز سينعكس بشكل مباشر على السياحة بشكل عام، وعلى السياحة العلاجية بشكل خاص، مؤكدا انه سيسهم في تسهيل إجراءات سفر المرضى إلى الأردن للعلاج والاستشفاء، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الدخل القومي.



واشار إلى أن هذا الإنجاز يعد أحد نتائج رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتشجيع السياحة بمختلف أنواعها.



ودعا رئيس الجمعية إلى المزيد من التسهيلات لبعض الجنسيات التي لا زالت بحاجة إلى موافقات مسبقة بحيث يتم الإجراء خلال 48 ساعة.