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توقيف 3 موظفين في مركز أعلاف مأدبا بتهمة استثمار الوظيفة

الثلاثاء، 21-03-2023 04:42 م

توقيف 3 موظفين في مركز أعلاف مأدبا بتهمة استثمار الوظيفة

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة


الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين من مركز توزيع الأعلاف في مأدبا 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، ارتكبوا تجاوزات مالية بلغت حوالي 233 ألف دينار.اضافة اعلان


وقد أثبتت التحقيقات أن هؤلاء الثلاثة ارتكبوا جناية استثمار الوظيفة، وجناية تزوير المحررات الرسمية، وصرف مواد علفية لمزارعين لم ترد اسمائهم في كشوفات الحيازة الصادرة عن وزارة الزراعة، ولأسماء مزارعين رغم استلامهم الأعلاف من مراكز أخرى، وكذلك صرف أعلاف لمزارعين أكثر من الكميات المخصصة لهم.

يذكر أن هذه القضيّة واحدة مَن القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى النيابة العامة في وقت سابق.

 




 

 


 

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