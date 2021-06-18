تشييع جثمان العميد محمود عواد مدير شرطة مأدبا - صور

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -شيعت مديرية الأمن العام ظهر اليوم الجمعة جثمان العميد محمود عواد مدير شرطة مأدبا الى مثواه الاخير .

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وشارك في تشييع الجثمان الطاهر مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وكبار ضباط الامن العام وزملاء الفقيد من ضباط وضباط صف وافراد مديرية الامن العام وجمع غفير من اهل وذوي الفقيد .



وتضرع مديرية الامن العام الى الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته ويلهم اهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان وحسن العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.



ورصدت عدسة " الوكيل الإخباري" صورا للأجهزة الأمنية فور وصولها إلى المقبرة لإتمام مراسم التشييع.

























