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تطورات الاعتداء على حجر ذيبان

الإثنين، 14-12-2020 07:21 م

تطورات الاعتداء على حجر ذيبان

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية ذيبان الجديدة، عادل الجنادبة، اليوم الاثنين، استعداد البلدية لإعادة تأهيل حجر ذيبان بمنطقة عراعر التي تعرضت لاعتداء من مجهولين.
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وقال الجنادبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الاعتداء لا يمكن تبريره، ما يدفعنا للعمل بشكل أكبر خدمة لذيبان وأهلها.

وبين أن الأرض الذي تقع فيه الحجر يتبع لأراض الخزينة، وفي حال السماح للبلدية من الجهات المعنية ستجري إعادة ترميم المكان من جديد لاستقبال الزوار والتمتع باطلالته الخلابة.

وأشار إلى أن هناك متبرعين تواصلوا مع البلدية للمشاركة في تكاليف إعادة التأهيل، مشددا على أن الجميع عبر عن غضبه لهذا العمل المشين، واصرارهم على إعادة المكان بأفضل مما كان عليه.

ونوه بأن ذيبان تحوي مخزونا من الكنوز التاريخية والأثرية والطبيعة ما يؤهلها لأن تكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.

 




 

 


 

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