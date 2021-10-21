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الخميس، 21-10-2021 11:34 م

تطوير العقبة تنفذ مشاريع للحماية من مياه الأمطار

العقبة


الوكيل الاخباري - شارفت شركة تطوير العقبة، الذراع التطويري والتنفيذي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الانتهاء من تنفيذ حزمة مشاريع لمعالجة تصريف مياه الامطار وحماية الاستثمارات وسير العمل في شمال و جنوب المدينة.

وذكرت شركة تطوير العقبة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن أعمال حماية منطقة ميناء الحاويات الذي يعد أبرز الشرايين المغذية للاقتصاد الوطني، انتهت بتنفيذ عبارات ومجاري لتصريف المياه تضمن عدم التأثير على أعمال المناولة في التحميل والتنزيل من البواخر وكذلك دخول وخروج الحاويات من والى ساحات الميناء التخزينية.

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