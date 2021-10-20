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الأربعاء، 20-10-2021 04:41 م

مجلس التعليم العالي يسمح لأردنية العقبة بالقبول المباشر

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي الموافقة والسماح للجامعة الأردنية فرع العقبة بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو للسنوات السابقة بالقبول المباشر، على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2021/2022).

واشترط القرار التقيد بالحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس والأعداد المقررة للقبول.

كما وافق المجلس على السماح للجامعة بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة بشكل مباشر من خلال التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، شريطة التقيد بالشروط الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير والأعداد المقرر للقبول.

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