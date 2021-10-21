العقبة للسكك الحديدية تطفئ مديونيتها وتقر بياناتها المالية

الوكيل الإخباري-

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أقرت الهيئة العامة لشركة العقبة للسكك الحديدية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المالكة لشركة العقبة للسكك الحديدية، البيانات المالية للشركة للعام الماضي 2020 وتعيين مدقق مالي للشركة للعام 2021.وبحسب بيان صادر عن الشركة فإن الاجتماع غير العادي للهيئة وافق على إطفاء المديونية المتراكمة على الشركة والتي انتقلت بعد تحويل مؤسسة سكة حديد العقبة إلى شركة بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بذل وتمليكها لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.يشار الى أن حجم المديونية بلغ لنهاية السنة المالية 2020 حوالي (92078661) دينار نتيجة مصاريف الاستهلاك على الأصول من تاريخ إنشاء مؤسسة سكة حديد العقبة عام 1975، وكذلك انخفاض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي والتي تعتبر من أهم أسباب تراكم المديونية.