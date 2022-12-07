تطوير مناهج لعدد من الصفوف المدرسية للعام الدراسي القادم

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

كشفت المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة شيرين حامد أنه سيتم تطوير عدة مناهج من المباحث ليصار إلى تدريسها بداية العام الدراسي القادم 2023-2024 .

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وقالت حامد لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء إن تطوير المناهج سيشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية لبعض الصفوف المدرسية .

وأضافت أن مبحث اللغة العربية سيدرس العام القادم بالنسخة الجديدة لطلبة الصف (الأول، والرابع، والسابع، والعاشر)".



"أما مبحث الدراسات الاجتماعية سيكون التطوير على الكتاب الواحد للصف (الأول، والرابع، والسابع) وسيتم تطوير الدراسات الاجتماعية لثلاثة كتب (الجغرافيا، والتاريخ، والتربية الوطنية) للصف العاشر" وفق حامد .



ولفتت أن التطوير على مبحث التربية الإسلامية للعام الدراسي القادم سيشمل الصف (الثالث، والسادس، والتاسع، والثاني عشر"التوجيهي" للفرعين العلمي والادبي ، والدراسات الإسلامية للفرع الأدبي).



