العضايلة يترأس وفد الأردن المشارك في المؤتمر العربي للمياه

الوكيل الاخباري - ترأس السفير الأردني في القاهرة، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الوفد الأردني المشارك في أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه، الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.



ويحمل المؤتمر، الذي يعقد برعاية دولة فلسطين، وبالتنظيم بين سلطة المياه فيها والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، شعار "الأمن العربي المائي.. من أجل الحياة والتنمية والسلام".

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