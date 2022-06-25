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السبت، 25-06-2022 09:10 ص

تعرّف على الجنسيات الأكثر زيارة لمدينة البترا

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الوكيل الإخباري - قال رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.سليمان الفرجات إن الجنسيات الأكثر زيارة لمدينة البترا، الجنسية الأميركية بالمركز الأول تليها الجنسيات المختلفة من أوروبا خاصة الألمانية والبريطانية والاسبانية وغيرها من الجنسيات الأخرى.

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وأكد الفرجات، أن البترا يدخلها يوميا 1500 سائح أجنبي منذ بداية العام الحالي وما تزال المجموعات السياحية الأجنبية تزور البترا خلال الفترة الحالية، وهي مؤشرات مبشرة بعودة التعافي الى القطاع السياحي.


واشار إلى أن عدد زوار البترا ارتفع بنسبة 475 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وبيّن أن أكثر من 289.3 ألف سائح زاروا البترا منذ بداية العام الحالي وحتى 22 حزيران الحالي مقارنة 42.8 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بزيادة مقدارها 246.4 ألف زائر أو بنسبة تزيد على 475 %.


وأضاف الفرجات أن القطاع السياحي في البترا متفائل جراء عودة الحركة السياحية اليها وبث الأمل بأن يكون الموسم المقبل قويا؛ إذ يحتاج القطاع الى فترة زمنية لا تقل عن عام حتى يستطيع القطاع تعويض خسائره التي تكبدها منذ بداية جائحة كورونا التي دفعت بالقطاع كاملا الى إغلاق أبوابه لأكثر من عام ونصف.

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