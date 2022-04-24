تعرّف على نسب إشغال الأسرّة في الاقاليم

الوكيل الإخباري - أظهر الموجز الاسبوعي لإصابات كورونا في الأردن أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت صفر بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 4 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 2 بالمئة.



وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 1 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 4 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 3 بالمئة.

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