تعرّف على نسب إشغال الأسرّة في الاقاليم

الوكيل الإخباري - أظهر الموجز الاسبوعي لإصابات كورونا في الأردن أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت صفر بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 4 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 2 بالمئة.
وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 1 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 4 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 3 بالمئة.
وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل صفر بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 1 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 1 بالمئة. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأشار الموجز إلى تسجيل 334 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء التراكمي 1681429 حالة. كما أشار إلى إجراء 19992 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16739166 فحصاً.
وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4755256، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4476476، والجرعة الثالثة 645454.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة