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الأربعاء، 14-09-2022 06:29 م

تعرف على هوية الطفلة التي تم انقاذها باللويبدة .. وسماع صوتها تحت الانقاض !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - علم موقع الوكيل الاخباري إنّ فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني عثروا على طفلة عمرها 5 أشهر تحت الأنقاض بعد انهيار بناية في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.

مديرية الأمن العام، قالت في بيان مقتضب، "بحمد الله فرق الإنقاذ تعثر على طفل عمره أقل من عام وعلى قيد الحياة وتم عمل الإسعافات الأولية له ونقله بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى".

وفي وقت سابق روى خالد الكردي جد الطفلة الرضيعة ملاك (5 شهور) التي تم انقاذها من تحت أنقاض مبنى اللويبدة تفاصيل الحادثة.

وقال الكردي في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن والدتها وضعتها عند صديقتها لأنها موظفة في احدى الشركات، لافتا إلى أنها ليست حضانة بل هي صديقة لابنته التي تعمل وتترك طفلتها باستمرار عندها خلال تواجدها في العمل.

وأضاف أنه تم إعلامه من كوادر الإنقاذ المتواجدة في موقع الانهيار بوجود صوت طفل تحت الأنقاض دون أي تفاصيل أخرى.

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