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تعطل بعض المحافظ الالكترونية.. والبنك المركزي يوضح

الثلاثاء، 28-12-2021 03:15 م

تعطل بعض المحافظ الالكترونية.. والبنك المركزي يوضح

محفظ


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن العطل الفني في بعض المحافظ الالكترونية والذي يواجه المستخدمين سينتهي مع نهاية الأسبوع الحالي .

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واشتكى العديد من المواطنين اليوم الثلاثاء من تعطل محافظ إلكترونية وعدم تمكنهم من صرف النقود او تحويلها من محفظة إلى أخرى.


وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن سبب التعطل يعود لتحديث على أنظمة الدفع والتحويل تُجريه الشركة المشغلة المزود لخدمة الدفع بالهواتف الخلوية .


وأشار المصدر أن المنظومة الجديدة التي يعمل عليها المزود ستسهل على المستخدم تحويل النقود من محفظة إلى أُخرى بسهولة وسرعة .


ونوه إلى أن تم نقل 7 شركات إلى المنظومة الجديدة فيما تبقى شركة واحدة وسيتم الانتهاء من نقلها مع نهاية الأسبوع الحالي.


 




 

 


 

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