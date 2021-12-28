تعطل بعض المحافظ الالكترونية.. والبنك المركزي يوضح

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن العطل الفني في بعض المحافظ الالكترونية والذي يواجه المستخدمين سينتهي مع نهاية الأسبوع الحالي .

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واشتكى العديد من المواطنين اليوم الثلاثاء من تعطل محافظ إلكترونية وعدم تمكنهم من صرف النقود او تحويلها من محفظة إلى أخرى.



وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن سبب التعطل يعود لتحديث على أنظمة الدفع والتحويل تُجريه الشركة المشغلة المزود لخدمة الدفع بالهواتف الخلوية .



وأشار المصدر أن المنظومة الجديدة التي يعمل عليها المزود ستسهل على المستخدم تحويل النقود من محفظة إلى أُخرى بسهولة وسرعة .



ونوه إلى أن تم نقل 7 شركات إلى المنظومة الجديدة فيما تبقى شركة واحدة وسيتم الانتهاء من نقلها مع نهاية الأسبوع الحالي.

