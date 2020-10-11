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الأحد، 11-10-2020 02:21 م

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تعليق الدوام في مركز التنمية بعد إصابة موظف بكورونا

وزارة
وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، تعليق دوام موظفيها واستقبال المراجعين اعتبارا من اليوم الاحد في مركز الوزارة، بعد ثبوت إصابة أحد الكوادر العاملة فيها بفيروس كورونا المستجد، وفق الناطق باسم الوزارة أشرف خريس.

وقال خريس، في تصريح صحافي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه،  إنّه تم تعليق الدوام اليوم الاحد ، لاتخاذ كافة الاجراءات الصحية و الوقائية وفق البرتوكول الصحي المعد لهذه الغاية ومن بينها تعقيم مبنى الوزارة وإجراء الفحوصات للعاملين بها.

وأضاف خريس، أن تعليق الدوام يستثنى منه فريق إدارة الأزمة في الوزارة ،مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان.

كما سيتم لاحقا الاعلان عن موعد استقبال المراجعين وعودة العمل في مركز الوزارة، وفق خريس.

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