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الأربعاء، 26-01-2022 10:31 ص

تعليمات طارئة من الفراية للمحافظين

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية ان الوزارة ومن خلال المحافظين والحكام الاداريين والاجهزة المعنية في المحافظات، قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة و باعلى درجات المسؤولية الوطنية .

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفرايه مع المحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع "عن بعد"، أكد خلاله ضرورة التنسيق مع مركز الازمات والهلال الأحمر الأردني و الامن العام والجهات المعنية الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتفقد اوضاع اللاجئين خلال الظروف الجوية السائدة.


وقال وزير الداخلية انه تم اليوم تفقد المستشفيات وخزانات الاوكسجين والوقود المياه والتأكيد كذلك على تأمين وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات ، ومساعدة المرضى على الوصول إلى المستشفيات وخاصة مرضى غسيل الكلى وأصحاب الامراض المزمنة والعمل على فتح الطرق اولا بأول وإصلاح الاعطال الطارئة على شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات وترحيل القاطنين في بيوت الشعر بجانب السيول.


وطلب الوزير من المحافظين كذلك تفقد محطات الوقود والمخابز والاستفادة من الدروس في السنوات السابقة و بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة إذا اقتضت الضرورة.


وقال الوزير إنه يجب إدامة العمل في غرف العمليات الموجودة في الوزارة والمحافظات على مدار الساعة لتلقي ملاحظات المواطنين وتلبيتها على الفور ومساعدتهم على قضاء احتياجاتهم.


ولفت وزير الداخلية إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني والذي عقد في مبنى الوزارة في شهر تشرين اول الماضي، وتم خلاله التأكيد على ضرورة تعامل الأجهزة الرسمية مع فصل الشتاء بجاهزية عالية وتنسيق بين مراكز الوزارات ولجان الدفاع المدني في المحافظات وتنفيذ إجراءات السلامة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز العبارات ومجاري تصريف الأمطار .

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